Il concorso nell’omicidio è un escamotage per accusare Andrea Il legale di Sempio torna a criticare l’inchiesta | Noi come Don Chisciotte

In un clima di tensione e sospetti, le accuse e le indagini si intrecciano come in un romanzo avvincente. Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, denuncia un'ipotesi di "concorso nell’omicidio" come un inganno per riaprire le indagini e falsare la verità . Con determinazione, si prepara a sfidare le insinuazioni, credendo che la giustizia debba prevalere sopra ogni ombra di dubbio. La battaglia legale è appena iniziata, e il futuro si svela ancora tutto da scrivere.

«Noi siamo come Don Chisciotte contro i mulini a vento. Questa è una inchiesta insidiosa e il concorso nell’omicidio di Chiara Poggi è solo una diavoleria per riaprire nuove indagini e accusare Andrea Sempio. Io cerco di arginare ma andremo avanti così fino alla fine». A due giorni dall’inizio dell’incidente probatorio sul delitto di Garlasco, Massimo Lovati, che con la collega Angela Taccia difende Sempio, il 37enne su cui la Procura di Pavia da qualche mese ha riacceso i riflettori, ritorna a criticare l’inchiesta. Le critiche di Lovati. «Il concorso tra piĂą persone – ha detto Lovati – si deduce dal fatto. 🔗 Leggi su Open.online

