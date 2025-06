Il concorso e la chemio Oggi Mariagrazia lavora in ospedale

di grande sfida personale. Mariagrazia oggi lavora in ospedale, dedicando la sua esperienza e forza a chi attraversa momenti difficili. La sua storia è un esempio di come, anche nelle difficoltà più profonde, si possa rinascere e trovare un nuovo scopo, trasformando le avversità in opportunità di crescita e speranza. La sua testimonianza ci ricorda che il coraggio può davvero cambiare le nostre vite.

"Quando ho scoperto di essere malata avevo appena dato le dimissioni da un impiego a Monza. Arrivavo da anni di corse, code e traffico a Milano, e volevo avvicinarmi a casa. Invece.". Quella di Mariagrazia Rizza è una bella storia di coraggio e resilienza: dopo la malattia, l’operazione, la chemioterapia, la radioterapia e gli anticorpi monoclonali, è riuscita anche a trovare un lavoro. Anzi, il lavoro lo ha trovato proprio durante il periodo più difficile di una malattia che terrorizza ogni donna, e senza spostarsi tanto lontano. Perché oggi lei, dopo essersi rimessa a studiare a 58 anni e avere superato un concorso, al San Gerardo ci lavora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il concorso e la chemio. Oggi Mariagrazia lavora in ospedale

