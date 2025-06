Il Comune cerca nuovi spazi per il patrimonio letterario

L’attuale biblioteca situata sul viale delle Stelle sta per ampliare i suoi orizzonti: il Comune invita a segnalare immobili nelle vicinanze della scuola di Viale Dante, tra i 300 e i 420 mq, per creare nuovi spazi dedicati alla lettura, al coworking e alla valorizzazione del patrimonio librario cittadino. Un’opportunità unica per trasformare la cultura locale e favorire l’aggregazione…

L'Amministrazione comunale ha pubblicato una manifestazione di interesse per l'acquisto di un immobile da destinare all'ampliamento della biblioteca comunale, con nuovi spazi dedicati alla lettura, al coworking e alla valorizzazione del patrimonio librario cittadino. L'edificio dovrà trovarsi nelle immediate vicinanze della scuola di Viale Dante e avere una superficie compresa tra i 300 e i 420 mq. "L'attuale biblioteca situata sul viale delle Terme, non ha la possibilità di aumentare la dotazione libraria e non dispone di spazi ampi per poter organizzare delle attività come letture e presentazione di libri" – sottolinea la Sindaca Grazia Torelli.

