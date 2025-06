Il commovente capolavoro di David Lynch torna nei cinema restaurato dal 16 al 18 giugno Da non perdere

Dal 16 al 18 giugno tornate a vivere l’emozione di "The Elephant Man", il capolavoro struggente di David Lynch, restaurato per l’occasione. Un mix di sogno e realtà, una storia vera che cattura il cuore e l’anima, con interpretazioni indimenticabili di John Hurt e Antony Hopkins. Un’opportunità imperdibile per immergersi nell’universo lynchiano tra luci e ombre: preparatevi a riscoprire un film che ha segnato la storia del cinema. Non lasciatevelo sfuggire!

T HE ELEPHANT MAN Genere: una favola vera, commovente e straziante Regia: David Lynch. Con John Hurt, Antony Hopkins, John Gielgud, Wendy Hiller, Freddie Jones, Michael Elphick, Anne Bancroft, Hannah Gordon, John Standin “Velluto blu”, “Twin Peaks”, “Mulholland Drive”: l’universo di David Lynch tra sogni e incubi X Leggi anche › David Lynch, perché è stato il regista che ha trasformato il sogno in cinema Preparatevi: fra due giorni, dal 16 al 18 giugno, torna nei cinema un capolavoro che non si può perdere, da vedere e rivedere senza stancarsi mai ( cinetecadibologna.it ). È l’opera seconda di David Lynch, prodotta da Mel Brooks che non volle apparire nei titoli di testa perché il pubblico non scambiasse il film per una commedia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il commovente capolavoro di David Lynch torna nei cinema restaurato dal 16 al 18 giugno. Da non perdere

Martedì 17 ore 21,00 e Mercoledì 17 ore 18,45 "THE ELEPHANT MAN" di David Lynch John Merrick non è un freak: è un uomo di profonda intelligenza e sensibilità. E il Dottor Treves lo sa bene. Doloroso, emozionante e commovente, THE ELEPHANT MAN di

