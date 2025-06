Il Cile è a un passo dalla svolta | pronta la legge per l’aborto libero

Il Cile sta per compiere un passo rivoluzionario nella tutela dei diritti delle donne: il disegno di legge per l'aborto libero, presentato nel maggio 2025 dal governo di Gabriel Boric, si avvicina al voto finale. Dopo anni di repressione e lotte sociali, il Paese sta vivendo una svolta culturale che potrebbe cambiare per sempre il panorama delle libertà femminili in America Latina. La storia è in pieno sviluppo.

Il Cile si trova oggi al centro di una svolta politica e culturale senza precedenti: nel maggio 2025, il governo di Gabriel Boric ha presentato al Congresso un disegno di legge per legalizzare l’aborto volontario fino alla 14ÂŞ settimana di gestazione, senza doverne giustificare le ragioni. Una proposta storica per un Paese che, fino al 2017, criminalizzava l’interruzione di gravidanza in qualsiasi circostanza e che oggi la consente solo in tre casi: pericolo di vita per la gestante, stupro o malformazione fetale letale. Dietro questa proposta legislativa si cela una realtĂ ancora drammaticamente segnata dalla criminalizzazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Cile è a un passo dalla svolta: pronta la legge per l’aborto libero

In questa notizia si parla di: cile - svolta - legge - aborto

Il Cile è a un passo dalla svolta: pronta la legge per l’aborto libero; Giramondi in Cile: il diario di un viaggio; Argentina: promulgata la legge sull’aborto ma gran parte del popolo è per la vita.

Il Cile è a un passo dalla svolta: pronta la legge per l’aborto libero

Segnala ilfattoquotidiano.it: Un’indagine del Centro de Estudios Públicos (CEP) mostra che il 63% della popolazione cilena è favorevole alla legalizzazione dell’aborto, percentuale che sale ...