Il Ceo dell’Al Hilal su Inzaghi | Trattativa complicata per il legame con l’Inter decisa dopo la Champions

Il trasferimento di Simone Inzaghi all’Al Hilal segna una svolta sorprendente nel calcio internazionale, dopo un’estate tumultuosa che ha coinvolto il mondo del calcio europeo e asiatico. La trattativa, complicata dalle relazioni con l’Inter e le recenti emozioni in Champions League, si è conclusa con un colpo di scena inatteso. Esteve Calzada, AD dell’Al Hilal, ha svelato i retroscena di questa decisione che potrebbe rivoluzionare il panorama calcistico globale. Un passaggio chiave nella storia della squadra di Riad:

Simone Inzaghi ha lasciato improvvisamente l'Inter dopo la sconfitta nella finale di Champions League contro il Psg per accettare la proposta araba dell'Al Hilal. Esteve Calzada, amministratore delegato dell' Al Hilal, ha raccontato nel corso di una intervista concessa al quotidiano spagnolo Marca i passaggi che hanno portato alla firma di Simone Inzaghi come nuovo tecnico del club arabo. Un passaggio chiave nella storia della squadra di Riad: «È stata una trattativa complicata, ma siamo molto contenti perché abbiamo ingaggiato un allenatore di livello mondiale, tra i migliori al mondo, con un successo comprovato e che ha saputo tirare fuori il meglio da squadre non necessariamente formate da grandi giocatori.