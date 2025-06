Il cda di Mediobanca rinvia l’assemblea sull’offerta per Banca Generali | slitta dal 16 giugno al 25 settembre

Il mondo finanziario si agita nuovamente, con il cda di Mediobanca che decide di rimandare l’attesa assemblea sull’offerta per Banca Generali al 25 settembre. Un rinvio strategico che potrebbe influenzare le sorti di uno dei principali contesi del settore bancario italiano. Restate con noi per scoprire tutti i retroscena di questa mossa che potrebbe cambiare gli equilibri del mercato.

Il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha deciso di rinviare al 25 settembre la data dell’ assemblea ordinaria, che era convocata per lunedì 16 giugno, per l’approvazione dell’ offerta pubblica volontaria di scambio su Banca Generali lanciata a fine aprile in risposta al tentativo di scalata lanciato dal Monte dei Paschi di Siena. La riunione del cda è stata convocata, come anticipato da Repubblica, su impulso del socio Francesco Gaetano Caltagirone. Il 4 giugno scorso la sua VM 2006 aveva chiesto il rinvio e anticipato che si sarebbe rivolta alla Consob lamentando la “ incompletezza e indeterminatezza dell’offerta su Banca Generali” e la mancanza di informazioni riguardo “il contratto tra Mediobanca, Banca Generali e Generali, indispensabile per la fattibilità dell’operazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it