Il caso Chantal svela il dramma di 1.800 minori rubati ogni anno

Il caso di Chantal mette in luce un dramma silenzioso che coinvolge ogni anno 1800 minori rubati, spesso da chi dovrebbe proteggerli. La vicenda della piccola sottratta dalla madre, durata tredici anni, è solo la punta di un iceberg di una realtà più vasta e sconvolgente. Un fenomeno che merita attenzione e azione immediata. Continua a leggere per scoprire come possiamo contrastare questa grave ingiustizia.

Il «furto» della piccola da parte della madre, ora ritrovata dopo 13 anni lontana da papà, non è un caso isolato. Solo in Europa i numeri dicono di un fenomeno dilagante, ma che troppo spesso passa in secondo piano. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il caso Chantal svela il dramma di 1.800 minori «rubati» ogni anno

In questa notizia si parla di: caso - chantal - svela - dramma

Il caso Chantal svela il dramma di 1.800 minori «rubati» ogni anno; Superenalotto, vincitore milionario svela il suo dramma; Chantal Tonello il padre la incontra dopo 13 anni | Ha visto solo 4 persone nella sua vita.

Chantal Tonello, ritrovata a Budapest la bimba rapita nel 2012 dalla madre a Vigonza: la donna in stato di fermo - Secondo i social del Tg1 nella giornata di ieri, a 150 km da Budapest, sarebbe stata ritrovata la piccola Chantal Tonello sequestrata dalla madre in Italia il 30 novembre 2012. Secondo msn.com