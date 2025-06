IL CARRELLO DELLA SPESA | Ciliegie d’oro la prima stangata dell’estate

L’estate 2024 segna un cambiamento nei nostri acquisti: le ciliegie d’oro, simbolo di freschezza e dolcezza, sono diventate un vero lusso a causa dei prezzi alle stelle. È il momento di riflettere su come questa bolla inflazionistica stia trasformando le nostre abitudini di consumo e di scoprire se ci sarà una svolta o se dovremo abituarci a pagare di più per i nostri frutti preferiti. Conoscere le dinamiche di mercato è il primo passo per fare scelte consapevoli.

È l’anno buono per rompere la tradizione: con quel che costano, non conviene più mangiare le ciliegie a due a due, come si faceva una volta. I prezzi del frutto che annuncia l’estate sono impazziti. Giungendo a toccare vette inusitate fino a pochi anni fa. Nelle scorse settimane, in alcuni mercati milanesi (e non solo), . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - IL CARRELLO DELLA SPESA: Ciliegie d’oro, la prima stangata dell’estate

