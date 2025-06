Il cardinale Reina torna nel suo seminario | incontro con docenti e formatori

Il cardinale Baldo Reina, vicario di Papa Leone XIV per la diocesi di Roma, torna nel suo seminario e incontra docenti e formatori, rafforzando il suo impegno nella formazione spirituale e pastorale. Dopo quasi un anno dall’ultima visita, questa occasione rappresenta un momento di grande rinnovamento e condivisione. Un incontro che promette di ispirare nuove energie e progetti per il futuro della diocesi di Agrigento e oltre.

Il cardinale Baldo Reina, vicario di Papa Leone XIV per la diocesi di Roma, è tornato, a distanza di quasi un anno dallo scorso agosto, nell'arcidiocesi di Agrigento. La visita era in programma già lo scorso febbraio ma era stata rinviata per le precarie condizioni di salute di Papa Bergoglio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Il cardinale Reina torna nel "suo" seminario: incontro con docenti e formatori

In questa notizia si parla di: cardinale - reina - torna - seminario

Lavoro, il monito del cardinale Reina: "Quando è povero rende schiavi e non dà dignità " - Il cardinale Baldo Reina, vicario di Roma, lancia un forte monito sulla precarietà del lavoro nella capitale.

lI Cardinale Vicario Baldassare Reina, il Consiglio Episcopale e il Presbiterio della Diocesi di Roma annunciano che il 20 maggio 2025, è entrato nella luce della Resurrezione il Rev.do Mons. Dario Rezza di anni 93 Preside dell’Istituto Pontificio Sant’Apollina Vai su Facebook

Il cardinale Reina torna nel suo seminario: incontro con docenti e formatori; Il Cardinale Reina torna ad Agrigento, la messa nella cappella del seminario arcivescovile; Ritorno ad Agrigento: il card. Reina ha celebrato per e con i Seminaristi.

Il Cardinale Reina torna ad Agrigento, la messa nella cappella del seminario arcivescovile - Baldo Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, è tornato in questi giorni in Sicilia e nell’Arcidiocesi di Agrigento. Si legge su grandangoloagrigento.it