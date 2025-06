Il canestro di Occhipinti sul finale gela la Scandone Piazza Armerina vola in B nazionale

La Scandone Avellino si lascia sorprendere da un finale mozzafiato, con il canestro di Occhipinti che, a un attimo dalla fine, gela il pubblico e consegna la vittoria a Piazza Armerina, portando la squadra siciliana in B Nazionale. Una partita ricca di emozioni, in cui la determinazione ha fatto la differenza fino all'ultimo secondo. La cronaca di questa sfida resterà impressa negli annali del basket italiano, dimostrando come nel gioco nulla sia scritto fino al triplice fischio.

La Scandone Avellino si fa beffare al fotofinish dopo una partita giocata con caparbietà e tenacia. Il canestro di Occhipinti a un secondo dalla sirena premia la lunga rincorsa della squadra siciliana, che si è resa protagonista di un recupero straordinario: a 7 minuti dalla fine la squadra di.

