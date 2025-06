Il boom di Youpol l’app della Polizia contro spaccio bulli e violenza domestica

Il successo di YouPol, l’app della Polizia di Stato, continua a crescere grazie alla sua efficacia nel combattere bullismo, droga e violenza domestica. Facile da usare e accessibile da smartphone, PC o tablet, permette di segnalare episodi in modo anonimo e rapido, allegando foto o video. Un vero alleato per rendere le nostre comunità più sicure: perché la sicurezza parte da una semplice, ma importante, segnalazione.

Segnalare episodi di bullismo, droga, violenza domestica o altri reati, dal proprio smartphone, pc o tablet, in pochi click, allegando foto o video e anche in forma anonima. È possibile con l'app Youpol, l'applicazione che permette di comunicare in modo semplice e veloce con la Polizia di Stato. Nata nel 2017 per prevenire e contrastare episodi di bullismo e spaccio di stupefacenti, durante la fase pandemica Youpol è stata implementata aggiungendo la possibilità di segnalare le violenze domestiche.

VIDEO | Youpol, chi c'è e come funziona l'app della polizia per segnalare bullismo, violenza domestica e spaccio - YouPol è un'app e sito web della Polizia di Stato lanciati nel 2017, pensati per permettere ai cittadini di segnalare bullismo, violenza domestica e spaccio di droga in modo rapido e sicuro.

Polizia, all'App YouPol segnalati 91 reati in meno di 5 mesi

Secondo msn.com: Sono 91 i casi di bullismo, violenza domestica e droga segnalati in meno di 5 mesi all'App della Polizia di Stato YouPol da cittadini in provincia di Campobasso.