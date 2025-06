Il Bayern Monaco inizia ‘benino’ negli USA | 10 gol all’Auckland City

Il Bayern Monaco inizia il suo cammino negli USA con una vittoria schiacciante, segnando 10 gol contro l’Auckland City e dimostrando di essere protagonista assoluto del torneo. Con questa doppia cifra, i bavaresi si presentano come una squadra da temere nel girone C, che include anche Benfica e Boca Juniors. La partita, a Cincinnati, ha già scritto un capitolo memorabile: il Bayern punta a confermarsi tra le favorite del Mondiale per Club.

Il Bayern Monaco ha vinto 10-0 contro l’Auckland City. Cifra tonda per i bavaresi, che iniziano alla grandissima il torneo negli USA. DOPPIA CIFRA – A Cincinnati va in scena la seconda partita del Mondiale per Club, quella tra Bayern Monaco e Auckland City, che inaugura il girone C. Oltre ai bavaresi e alla squadra neo-zelandese, nel girone ci sono pure Benfica e Boca Juniors. Il match del Bayern praticamente è senza storia. Dopo lo 0-0 tra Al-Ahly e Inter Miami (ore 2 italiane), si aspettavano dei gol e ne sono arrivati a valanga. Vincent Kompany va in campo con gli uomini migliori: da Neuer a Kane, passando per Muller, Olise, Coman, Kimmich e Pavlovic. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Il Bayern Monaco inizia ‘benino’ negli USA: 10 gol all’Auckland City

