Il basket giovanile brindisino piange Michele Lotito | Amato e rispettato da tutti

il basket giovanile brindisino piange Michele Lotito, un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di tanti. Generazioni di giovani cestisti lo ricordano con affetto per la sua passione, umanità e dedizione senza riserve alla pallacanestro. La sua scomparsa, avvenuta sabato 14 giugno all’età di 78 anni, rappresenta una perdita profonda per tutta la comunità sportiva locale. Le parole di conforto e i ricordi affettuosi non tarderanno ad arrivare, testimoniando il suo vero valore.

BRINDISI – È stato un'autentica istituzione del basket giovanile brindisino. Generazioni di cestisti in erba gli hanno voluto un gran bene, apprezzandolo per umanità e dedizione alla palla a spicchi. Nella giornata di ieri (sabato 14 giugno), all'età di 78 anni, si è spento Michele Lotito.

La Nuova Sanvito Basket si unisce al dolore per la scomparsa di Michele Lotito, colonna portante del basket brindisino. La sua passione e il suo esempio resteranno vivi in tutti noi. Alla famiglia e alla comunità cestistica le nostre più sentite condoglianze. Vai su Facebook

