Il 24,6% dei finanziamenti alle piccole imprese arriva dalle BCC

Nel panorama finanziario lombardo, le BCC si confermano protagoniste indiscusse, con il 24,6% dei finanziamenti alle piccole imprese. Il 2024 si è concluso con risultati straordinari per le 26 BCC della regione, che, grazie a oltre 215 mila soci e un network di 516 comuni, continuano a sostenere lo sviluppo locale. Questi numeri testimoniano la forza di un modello di banca radicato nel territorio e nella comunità , pronto a scrivere nuove pagine di successo.

L’anno 2024 si è chiuso con segno particolarmente positivo per le 26 BCC della Lombardia che, con 722 sportelli, oltre 215 mila soci, più di un milione di clienti e oltre 5 mila dipendenti, operano in 516 comuni, in 157 dei quali come unica presenza bancaria (+15% dal dicembre 2022). Positivi i risultati dall’analisi delle masse intermediate: oltre 36 miliardi di raccolta diretta, per una crescita annua pari al 4%, cui si aggiungono 13,8 miliardi di euro di raccolta indiretta (+10,6% su base annua); 24,8 miliardi di euro di impieghi lordi a favore principalmente di imprese e famiglie, con un aumento di +1,1% su base d’anno; in crescita dell’1,4% anche gli impieghi vivi (per un totale di 24,5 miliardi di euro). 🔗 Leggi su Bergamonews.it