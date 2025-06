Il 24 si è fatto più grande è rigore | l' arbitro Kovacs spiega al pubblico il mani di Le Normand

Il 24 si è trasformato in un giorno cruciale nel mondo del calcio, segnato dall'intervento deciso dell’arbitro Kovacs nella partita tra PSG e Atlético. Dopo le polemiche sulla gestione del rigore e sul brillante debutto in Coppa Italia, il fischietto romeno ha spiegato il controverso episodio del mani di Le Normand, portando chiarezza e rivolgendo lo sguardo verso un futuro più trasparente e giusto per tutti gli appassionati.

La novità era stata introdotta in Coppa Italia, ma non ci furono episodi dubbi. Durante Psg-Atletico invece il rumeno ha fatto chiarezza. a modo suo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Il 24 si è fatto più grande, è rigore": l'arbitro Kovacs spiega al pubblico il mani di Le Normand

