Ignorano l’alt | folle fuga poi lo schianto Il giovane alla guida era ubriaco

Una notte di tensione e adrenalina a Sansepolcro, dove un inseguimento mozzafiato si è concluso con il fermo di un giovane alla guida sotto l’effetto di alcol. Ignorando l’alt, il conducente ha tentato la fuga a folle velocità, culminata in uno schianto che ha messo in allarme le forze dell’ordine. Un episodio che riaccende i riflettori sulla prevenzione e sulla sicurezza stradale, ricordandoci quanto sia fondamentale rispettare le regole per tutelare la vita di tutti.

Sansepolcro, 15 giugno 2025 – Un inseguimento in piena notte a velocità sostenuta, iniziato a Sansepolcro e concluso nella vicina San Giustino, con il conducente bloccato e denunciato. È successo alle 3 di ieri, quando i carabinieri della Compagnia di Sansepolcro – già impegnati in posti di controllo predisposti proprio per la prevenzione delle condotte illecite alla guida, con particolare riferimento alle serate del venerdì – hanno notato un Fiat Panda furgonato che procedeva a oltre 120 di media sul rettilineo di via Tiberina Sud (la ex 3 bis), nella parte del centro urbano della città prossima all'ingresso in Umbria; la pattuglia, che si trovava all'altezza della rotatoria della zona industriale Trieste, proprio al confine di regione, ha intimato con la paletta l'alt alla vettura, azionando anche sirena e lampeggiante, ma è stato in quel momento che la persona alla guida, un 20enne residente a Città di Castello (a bordo vi erano anche altri due coetanei, entrambi di origine straniera), ha premuto ulteriormente sull'acceleratore.