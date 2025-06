Ieri in Campania | bus in fiamme sull’A16 salvi 28 passeggeri

Ieri, in Campania, un bus ha preso improvvisamente fuoco sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa, mettendo a rischio la vita di 28 passeggeri. Un episodio che ha scatenato paura e tensione, ma fortunatamente tutti sono stati salvati senza conseguenze gravi. Un evento che riaccende l'attenzione sulla sicurezza dei mezzi di trasporto e la prontezza delle squadre di intervento. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 14 giugno 2025 Avellino – Attimi di puro terrore sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un pullman con a bordo 28 passeggeri ha preso improvvisamente fuoco poco prima di imboccare la galleria di Monteforte Irpino. Il mezzo, appartenente a una compagnia privata di viaggi, era diretto da Napoli verso Avellino. ( LEGGI QUI ) Benevento – Nel Sannio è tornata la troupe de Le Iene, il noto programma televisivo di inchiesta in onda su Italia 1. Questa mattina, ad Apice, è stato avvistato il giornalista Luigi Pelazza, volto storico della trasmissione, impegnato – secondo indiscrezioni – in un servizio legato a una vicenda che coinvolgerebbe dei cani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: bus in fiamme sull’A16, salvi 28 passeggeri

In questa notizia si parla di: campania - passeggeri - fiamme - salvi

Autobus in fiamme: paura per i passeggeri tra Napoli e Avellino Vai su Facebook

Paura sull’A16: bus in fiamme, salvi 28 passeggeri; Bus prende fuoco sulla A16, si salvano appena in tempo tutti e 28 passeggeri; Bus a fuoco su A16, si salvano in tempo 28 passeggeri.

Paura sull’A16: pullman in fiamme, salvi tutti i passeggeri

Riporta irpiniaoggi.it: Paura sull’A16 tra Baiano e Avellino Ovest: un pullman di linea ha preso fuoco in autostrada.