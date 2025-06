Idf ' missili in arrivo avvicinarsi ai rifugi'

In un clima di crescente tensione, l'IDF ha lanciato un importante allarme a tutta Israele: missili in arrivo. Il comando interno ha inviato messaggi sui cellulari, invitando i cittadini ad avvicinarsi ai rifugi per garantire la propria sicurezza. In momenti come questi, la prudenza e la rapidità di azione diventano essenziali per proteggere le famiglie e affrontare con coraggio questa difficile situazione.

Il comando del fonte interno dell'Idf ha avvisato la popolazione di tutto Israele con un messaggio sui cellulari di avvicinarsi ai rifugi per missili in arrivo.

Israele: «In arrivo missili dall'Iran, sistemi di difesa in azione per intercettarli». L'attacco a Teheran continua, «enorme esplosione» al sito nucleare di Isfahan: azzerata la prima linea militare - Tensione alle stelle tra Israele e Iran, con missili in arrivo e sistemi di difesa in azione per intercettarli.

Idf, ondata di missili dall'Iran verso Israele - L'esercito israeliano avvisa la popolazione che un'ondata di missili è stata lanciata poco fa dall'Iran verso Israele. Da ansa.it