Idf | iraniani via da zone siti militari

In un appello urgente, l'IDF israeliana invita gli iraniani a evacuare immediatamente le zone vicine alle installazioni militari. Un messaggio chiaro e diretto, diffuso in arabo e farsi, sottolinea il rischio imminente per le vite di chi si trova vicino a obiettivi strategici. La questione si fa sempre più critica: quali saranno le prossime mosse?

11.30 L'esercito israeliano (Idf) ha invitato gli iraniani a evacuare le zone "vicine alle installazioni militari". In un comunicato su X l'esercito di Israele ha affermato di "chiedere l'evacuazione immediata" a "tutti coloro che si trovano attualmente nelle vicinanze di installazioni militari in Iran", sottolineando che le loro vite sono "in pericolo". La nota è stata diffusa in arabo e in farsi dal portavoce di lingua araba dell'esercito israeliano,Avichay Adraee. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Le bombe di Israele su scienziati e militari iraniani per difendersi dal pericolo atomico. Teheran avverte: “La risposta sarà dura” - Tensioni crescenti tra Israele e Iran scuotono la scena internazionale, con attacchi e minacce che rischiano di scatenare un conflitto aperto.

MEDIO ORIENTE | L'Idf ha invitato gli iraniani a evacuare le zone "vicine alle installazioni militari". Israele "ha oltrepassato una nuova linea rossa" attaccando i siti nucleari iraniani: lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano. #ANSA Vai su X

Immediato il richiamo all'orgoglio dell'Ayatollah Khamenei, che promette che farà pentire Israele. Ma il colpo ricevuto è durissimo: uccisi generali e scienziati, colpiti siti militari e nucleari, ma anche edifici residenziali. Trump agli iraniani: tornate al tavolo o andr Vai su Facebook

Idf a iraniani, 'evacuate le zone vicine ai siti militari'; Morti e feriti per i missili iraniani su Israele. Trump: Usa se attaccati pronti a reagire con forza - Iran, agenzia Tasnim: arrestati due sospetti agenti del Mossad; Iran, missili su Israele: 13 morti da venerdì. Arrestati due agenti del Mossad: preparavano bombe. Trump: «Se Teheran ci attacca, risponderemo con tutta la nostra forza.

Attacco iraniano su Israele, le vittime sono 10. Idf a iraniani, 'evacuate le zone vicine ai siti militari' - Netanyahu: '13 persone uccise in attacchi Iran da venerdì'. Secondo ansa.it