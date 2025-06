Idf | colpito quartier generale nucleare

In un clima di tensione crescente, le forze israeliane hanno condotto un importante attacco contro il quartier generale nucleare iraniano, colpendo oltre 80 obiettivi a Teheran con circa cinquanta aerei da combattimento. Il portavoce delle IDF, il generale Defrin, ha denunciato come il regime iraniano continui a minacciare civili innocenti, trasformando questa escalation in un momento cruciale per la sicurezza della regione. La situazione rimane estremamente volatile e in evoluzione.

13.45 "Abbiamo attaccato il quartier generale nucleare dell'Iran. Il regime terroristico iraniano invece sta prendendo di mira i nostri civili". Lo ha dichiarato il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), il generale Defrin. L'esercito israeliano ha riferito anche di aver colpito "pi√Ļ di 80 obiettivi" a Teheran durante gli attacchi notturni che hanno coinvolto "circa cinquanta aerei da combattimento". Il portavoce dell'Idf ha poi avvertito: "Ci aspettano giorni difficili. Ci saranno altri lanci e impatti prossimamente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Nuove esplosioni a Teheran, l'Idf:¬†¬ęColpito il quartier generale nucleare¬Ľ. Nella notte raid su Israele, Netanyahu: ¬ęDa venerd√¨ 13 morti¬Ľ. L'avvertimento di Trump¬†all'Iran |¬†La caccia a Khamenei¬† - Un'altra notte di tensione tra Israele e Iran scuote la regione, con nuove esplosioni a Teheran e un raid sul quartier generale nucleare israeliano.

MEDIO ORIENTE | "Abbiamo attaccato il quartier generale nucleare dell'Iran". Lo ha detto in un briefing il portavoce dell'Idf. Nuove esplosioni si possono udire nella capitale iraniana Teheran: lo riferisce un giornalista dell'Afp sul posto.

Israele attacca l'Iran, colpiti i siti nucleari, uccisi diversi alti funzionari iraniani, tra cui il capo di Stato maggiore, Bagheri, il capo dei Guardia- ni della Rivoluzione islamica, Salami, e il capo del quartier generale centra- le, Al Rashid e diversi scienziati.

