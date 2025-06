Idf cerca di uccidere capo militare degli Houthi a Sanaa

Un tentativo di assassinio scuote Sanaa: Israele avrebbe orchestrato un attacco mirato contro il capo militare degli Houthi, Muhammad Abdel Karim al Ghammari, durante una riunione di leader. Questa mossa strategica solleva interrogativi sulla stabilità nella regione e sulle implicazioni del conflitto in Yemen. Scopriamo i dettagli di questo episodio che potrebbe avere ripercussioni su tutta la geopolitica mediorientale.

Israele ha cercato di uccidere con un attacco a Sanaa, in Yemen, il capo di stato maggiore degli Houthi, Muhammad Abdel Karim al Ghammari. L'attacco ha preso di mira una riunione di leader Houthi. Lo riferiscono media israeliani e arabi.

