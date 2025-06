Idf allarme finito popolazione può lasciare i rifugi

L'allarme è terminato: la popolazione di Pu242 può lasciare i rifugi dopo la minaccia di missili balistici provenienti dall'Iran. Le sirene si sono fermate, ma la tensione resta alta e la sicurezza viene monitorata costantemente. È il momento di tornare alla normalità, pur mantenendo la vigilanza. La situazione si evolve rapidamente, e continueremo a fornire aggiornamenti affidabili per garantire la vostra sicurezza e tranquillità.

