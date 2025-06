Idee ed emozioni all' Istituto Comprensivo di Macerata Campania

Lo scorso 5 giugno, nell'auditorium del plesso "Matteotti" dell'Istituto Comprensivo di Macerata Campania guidato dalla Dirigente Scolastica Carmela Mascolo, gli alunni della 5ª A del plesso "Leonardo da Vinci" hanno messo in scena il recital "Di questa tv non se ne può più", dedicato a Fabrizio.

