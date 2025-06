I VERI CAVALIERI DELLE ACQUE! Assolo entusiasmante l’Italia domina il 4 di coppia in Coppa del Mondo a Varese!

Un’ondata di entusiasmo travolge la Schiranna di Varese, teatro di un’Italia brillante nel canottaggio mondiale. I veri cavalieri delle acque hanno portato a casa una vittoria entusiasmante nel quattro di coppia senior maschile, consolidando il nostro dominio alla prima tappa della Coppa del Mondo 2025. La passione e la determinazione degli atleti italiani promettono emozioni ancora più grandi. E questa è solo l’inizio di un’avventura che ci aspetta.

Arriva la seconda vittoria azzurra alla Schiranna: nella prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canottaggio, in corso a Varese, dopo il due senza senior femminile, l'Italia si impone anche nel quattro di coppia senior maschile, grazie a Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Piazza d'onore per Polonia 1, poi la Gran Bretagna ed i Paesi Bassi, mentre si registra anche il quinto posto dell'altra imbarcazione azzurra con Edoardo Rocchi, Luigi Tommaso Riccelli, Josef Giorgio Marvucic ed Andrea Pazzagli. Sesta posizione per Polonia 2. Italia 1 passa alle spalle di Polonia 1 dopo 500 metri, opera il sorpasso all'inizio della fase di passo e dai 1000 metri in poi prende il comando delle operazioni e va a vincere in maniera netta, tagliando il traguardo in 5:38.

