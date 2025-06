I valori costitutivi dell’Europa e dell’Occidente Lettera aperta di Pedrizzi

Cara lettura, le parole di Arditti ci spingono a riflettere sui valori fondamentali che tessono il nostro tessuto sociale e culturale. L’episodio di Monfalcone rappresenta un simbolo di sfida e di dialogo tra diverse visioni del mondo. È fondamentale comprendere e rispettare le radici comuni dell’Europa e dell’Occidente, affinché si possa costruire un futuro di coesistenza pacifica e di reciproco arricchimento. Solo così potremo superare le tensioni e promuovere un vero dialogo interculturale.

Caro Direttore, nei giorni scorsi il mio amico Roberto Arditti in un suo articolo, riferendosi all'episodio della copertura della statua di Gesù da parte della comunità islamica di Monfalcone conclude il suo articolo sottolineando che: ". frange non minoritarie di molte comunità islamiche desiderano: prendersi una storica (e violenta) rivincita contro un Occidente che nel frattempo tende la mano al suo carnefice con un gesto di pace che è innanzitutto inutile, in secondo luogo ridicolo (ma sarebbe meglio dire tragico). Le dinamiche tra popoli e religioni si gestiscono con estremo rigore, senza fare sconti.