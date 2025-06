I tifosi della Spal propongono un azionariato popolare per la nuova società sportiva

I tifosi della Spal si mobilitano con entusiasmo proponendo un azionariato popolare per la nuova società, un modo innovativo per condividere passione e responsabilità. Immaginare una partecipazione attiva permette di rafforzare il legame tra squadra e comunità, anche nel difficile ritorno ai dilettanti. In teoria, questa ripartenza può rappresentare l’occasione perfetta per avvicinare i supporter alla gestione, considerando che le somme richieste sono molto più contenute rispetto al calcio professionistico.

I tifosi della Spal chiedono di poter partecipare alla vita della società attraverso un azionariato popolare che consenta loro di eleggere un delegato: questi dovrebbe vigilare dall'interno su ciò che accadrà nella nuova società che si andrà a costituire per l'Eccellenza. In teoria, la ripartenza da un campionato dilettantistico può favorire il tentativo, perché si parla di somme infinitamente più basse rispetto al professionismo: si considera che con un milione si possa allestire uno squadrone, e che per vincere basti anche di meno. In passato si è più volte tentata una via analoga, e non per scoraggiare i promotori dell'iniziativa, ma per usare un eufemismo, quegli slanci non hanno sortito successi epocali.

