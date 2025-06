I sindacati | ora un tavolo sul trasporto pubblico

I sindacati tornano all’attacco e chiedono alla Regione di aprire immediatamente un tavolo sul futuro del trasporto pubblico locale. Cgil, Cisl e Uil sottolineano l’urgenza di superare le proroghe e i contributi a pioggia, puntando su progetti concreti che valorizzino una rete moderna, efficiente e attrattiva. È il momento di passare dalle parole ai fatti per garantire un servizio di qualità e sostenibile per tutte le comunità.

Cgil, Cisl e Uil chiedono con forza alla Regione l’apertura immediata di un tavolo di confronto sul futuro del trasporto pubblico locale (tpl). "Non è più tempo di proroghe né di contributi dati senza progetti finalizzati a obiettivi e all’aggregazione: è il momento di condizionare le risorse aggiuntive per costruire finalmente una rete di trasporto moderna, efficiente ed efficace, capace cioè di attrarre sempre più utenza e rispondente ai bisogni dei cittadini e dei lavoratori marchigiani. Da vent’anni assistiamo al perpetuarsi di proroghe in attesa dell’imminente gara che ogni anno viene annunciata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it