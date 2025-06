I raid agitano i fan di The Donald

I raid nel Medio Oriente scuotono profondamente i sostenitori di The Donald, infiammando animi e svelando tensioni nascoste. I democratici statunitensi vivono un momento di grande frizione, mentre anche la base Maga si divide, con Carlson che accusa il leader di complicità . Un quadro di confusione e scontro che promette di intensificarsi: cosa ci riserva il futuro politico? Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi di questa intricata vicenda.

