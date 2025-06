I pronostici di domenica 15 giugno | Europei Under 21 e Mondiale per Club

I pronostici di domenica 15 giugno promettono emozioni a non finire: si conclude la seconda giornata degli Europei Under 21 e si apre il Mondiale per Club 2025 con un gruppo ricco di storie leggendarie. Tra sfide avvincenti e outsider sorprendenti, l’unico “intruso” Auckland City, modesta squadra neozelandese, cerca di lasciare il segno tra giganti che hanno scritto la storia del calcio. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata imperdibile.

I pronostici di domenica 15 giugno, si chiude la seconda giornata degli Europei Under 21, si gioca anche il Mondiale per Club Uno dei gruppi più affascinanti del Mondiale per Club 2025 è quello C, in cui figurano tre squadre che hanno scritto la storia dei rispettivi paesi: il Bayern Monaco in Germania, il Benfica in Portogallo e il Boca Juniors in Argentina. L’unico “intruso” è l’Auckland City, modestissima formazione neozelandese che però, rispetto alle altre tre, vanta il maggior numero di partecipazioni a questa manifestazione, avendo preso parte al Mondiale per Club già 11 volte (questa sarà la prima, ovviamente, con il nuovo formato). 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di domenica 15 giugno: Europei Under 21 e Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: club - mondiale - pronostici - domenica

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

#Palmeri vede più #Juve che #Inter I pronostici del giornalista per il #MondialeperClub Vai su Facebook

Mondiale per Club, Chelsea - Los Angeles FC: pronostici, migliori scommesse e quote Vai su X

Mondiale per club 2025, le favorite alla vittoria finale: il pronostico dei bookmakers; Pronostici Mondiale per Club 2025: quote, tutti i gironi e dove vederlo; Chi vincerà il Mondiale per club 2025 secondo i bookmakers? I pronostici sulle favorite alla vittoria finale.

Mondiale per Club, gruppo A: il pronostico di Palmeiras-Porto

Secondo corrieredellosport.it: Chi si è qualificato per il ranking (il Porto) e chi per aver vinto la Libertadores nel 2021 (il Palmeiras).