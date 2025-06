I lavori sulla Bolognese Variazioni alle linee bus Più corse per il 25 e il 40

Abbiamo ascoltato le esigenze dei cittadini e collaborato con Autolinee Toscane per ottimizzare le linee bus 25 e 40 sulla Bolognese, garantendo un servizio più efficiente e affidabile. Dopo approfondite analisi e sopralluoghi, siamo pronti a mettere in atto le modifiche, mentre la Polizia Municipale continua a presidiare i punti critici per assicurare sicurezza e fluidezza alla viabilità. Il nostro impegno per una città migliore non si ferma mai.

FIRENZE "Abbiamo ascoltato gli abitanti e chiesto ad Autolinee Toscane di modificare le linee 25 e 40 per migliorare il servizio. In questi giorni abbiamo analizzato i flussi di traffico, fatto sopralluoghi e verifiche sulla compatibilità delle modifiche. Sulla base dei risultati abbiamo quindi deciso di attuarle. Intanto continua il presidio della Polizia Municipale sia nei punti critici che sulla viabilità della zona e anche il lavoro sugli impianti semaforici per ottimizzare i tempi". L’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio spiega così gli ultimi accorgimenti disposti dall’Amministrazione per mitigare l’impatto della nuova fase dei lavori di Publiacqua in via Bolognese iniziata lo scorso martedì sera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I lavori sulla Bolognese. Variazioni alle linee bus. Più corse per il 25 e il 40

In questa notizia si parla di: linee - lavori - bolognese - variazioni

Lavori alla stazione Centrale, modifiche alle linee regionali - Da mercoledì 14 a martedì 20 maggio e dal 6 al 9 giugno, la circolazione ferroviaria subirà modifiche a causa di lavori programmati da Rete Ferroviaria Italiana nella stazione di Messina Centrale.

Lavori di manutenzione straordinaria di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) tra Castelnuovo Garfagnana e Aulla Lunigiana sulla linea Lucca – Aulla Lunigiana dal 9 giugno al 31 agosto 2025. Nella tratta compresa tra le stazioni di Camporgiano e Piazza Vai su Facebook

Treni, lavori sulla linea Firenze-Roma: possibili variazioni di orario e deviazioni; Trasporto pubblico Mugello-Firenze, tutte le modifiche per i lavori in Via Bolognese; Manutenzione straordinaria sulla linea Bologna-Rimini: modifiche al servizio ferroviario a Faenza.

Lavori in via Bolognese, modifiche a linee 25 e 40

Si legge su msn.com: “Abbiamo ascoltato gli abitanti e chiesto ad Autolinee Toscane di modificare le linee 25 e 40 per migliorare il servizio.