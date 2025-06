I Goonies compie 40 anni | il ricordo dei nostri redattori su un cult assoluto

Celebrando i 40 anni di "I Goonies", ripercorriamo il magico mondo di un film che ha conquistato generazioni. I nostri redattori condividono ricordi e emozioni di un capolavoro intramontabile, tra mappe del tesoro, amicizie indissolubili e avventure epiche. Un viaggio tra nostalgia e modernità , per riscoprire perché questo film resta un punto di riferimento nel cuore di grandi e piccini. Pronti a immergervi in questa avventura senza tempo?

A 40 anni dall'uscita americana de I Goonies, abbiamo chiesto ai nostri redattori di raccontarci il loro ricordo su quello che è un cult assoluto del cinema, per ragazzi e non solo. Una mappa del tesoro, un gruppo di amici, le proprie case da difendere. Questi gli elementi cardine di quello che è a tutti gli effetti un cult del cinema per ragazzi, quello che negli anni '80 ha trovato un momento di massimo splendore, tra Ritorno al futuro, Gremlins, Navigator e tanti altri titoli. Tra cui I Goonies che usciva nelle sale americane il 7 giugno del 1985 (da noi sarebbe arrivato in seguito, in autunno, come era consuetudine per l'epoca). 🔗 Leggi su Movieplayer.it