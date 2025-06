I filmini di famiglia dalle soffitte ai muri della città

I filmini di famiglia, un tempo nascosti tra soffitte e pareti della città, ora rivivono grazie al progetto “Pavia raccontata dai tuoi film di famiglia” di Archivio Cinescatti. Dalle partenze in auto per vacanze, alle gite con la nonna, queste immagini ci trasportano indietro nel tempo, svelando storie di una città tra fine ‘900 e gli anni ‘80. Una testimonianza unica che permette di riscoprire le radici e i ricordi di generazioni passate, creando un ponte tra passato e presente.

Sono usciti dalle soffitte e raccontano la Pavia tra l’inizio del ‘900 e gli anni ‘80 fatta di partenze per le vacanze con auto cariche perché "la mamma ha paura di volare", raid sul Ticino o raccolte di fiori con la nonna. Immagini di ieri ritrovate sul territorio grazie al progetto di recupero e digitalizzazione di vecchie pellicole amatoriali “ Pavia raccontata dai tuoi film di famiglia “ che Archivio Cinescatti mette in mostra. Fino a giovedì 26 in città saranno affissi 120 manifesti con fotografie tratte dai filmini in pellicola e Qr Code per vedere i filmati originali su smartphone. Sono state quasi 450 le vecchie bobine ritrovate dai pavesi, oltre 80 ore di girato consegnate a novembre ad Archivio Cinescatti di Lab 80 Film di Bergamo, che si occupa del recupero e della valorizzazione dei film di famiglia (home movies). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it