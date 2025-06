I dipendenti di Mv Agusta | Fiduciosi del futuro

I dipendenti di MV Agusta sono fiduciosi nel futuro e credono nel valore della loro azienda. Dopo le notizie di separazione da KTM e le preoccupazioni espresse dalla Cgil, sono gli stessi lavoratori a intervenire con una lettera aperta, dimostrando il loro impegno e ottimismo. Vogliamo credere nel futuro della MV Agusta e nella sua prospettiva di crescita, stiamo lavorando affinché questa azienda possa avere un domani brillante e ricco di successi.

Mv Agusta, ora parlano i dipendenti. Dopo la nota dell’azienda che annunciava l’imminente conclusione del percorso di separazione da Ktm e le parole della Cgil che esprimeva preoccupazione per il futuro sono gli stessi lavoratori a intervenire con una lettera aperta firmata da operai e impiegati. "Vogliamo credere nel futuro della Mv Agusta e nella sua prospettiva di crescita, stiamo lavorando affinché questa azienda possa avere un futuro e possa diventare sempre più un’eccellenza italiana - si legge nel testo - crediamo che in un momento in cui si sta cercando di uscire da una situazione straordinariamente problematica, l’ultima cosa di cui si ha bisogno siano messaggi negativi, di pessimismo e dubbi sul futuro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it