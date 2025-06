I dati lo provano | Pnrr regalo alla Germania

I dati parlano chiaro: il PNRR si rivela un regalo inatteso alla Germania, con l’industria tedesca che ha beneficiato maggiormente grazie agli effetti spillover dei fondi UE. A meno di 15 mesi dalla scadenza, Bruxelles tenta di rimediare ai ritardi, proponendo di reindirizzare le risorse non spese verso il settore della difesa. Ma cosa significherà tutto questo per l’Italia e l’Europa? Continua a leggere.

L'industria tedesca ha beneficiato più di tutti del programma per l'effetto spillover: fondi Ue usati per acquistare i beni teutonici. Mancano solo 443 giorni per completare i piani e, visti i ritardi, Bruxelles ora spinge per dirottare il denaro non speso sul riarmo.

