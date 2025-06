I contorni della stangata Rincari e sanzioni

In un contesto di aumenti tariffari contenuti, la giunta reggiana ha deciso di proporre al Consiglio comunale un incremento dell’8% per le utenze domestiche e del 9% per quelle non domestiche. Con importanti agevolazioni già confermate per alcune categorie, tra cui circa 930mila euro di supporto sociale, i cittadini si preparano a pagare tra i 13 e i 40 euro in più all’anno. Botteghe e...

La giunta reggiana proporrà al Consiglio comunale di incrementare le tariffe solo dell’8% per le utenze domestiche e del 9% per quelle non domestiche. Il tutto mantenendo le agevolazioni già in essere per alcune categorie di utenti per un ammontare di circa 930mila euro, di cui 350mila di natura sociale. I cittadini pagheranno in medià in più tra i 13 e i 40 euro annui, a seconda delle dimensioni familiari e degli spazi in uso. Botteghe e piccoli esercizi commerciali vedranno invece un aumento medio di circa 35 euro annui, 145 euro annui i bar e le piccole attività di ristoro, e cifre crescenti le categorie come mense, ospedali e aziende a seconda delle loro dimensioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I contorni della stangata. Rincari e sanzioni

I contorni della stangata. Rincari e sanzioni.

