In un mondo in rapido cambiamento, il gesto e il movimento sono alla base dello sviluppo dei nostri bambini. Tuttavia, molte nuove generazioni stanno perdendo le capacità motorie fondamentali, come le capriole, compromettendo il loro benessere fisico. Le recenti Indicazioni Nazionali mirano a invertire questa tendenza, valorizzando l’importanza dell’attività motoria. È ora di ripensare il modo in cui formiamo i nostri giovani, perché il movimento è il primo passo verso un futuro più sano.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la bozza delle nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, ora al vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

I bambini non sanno più fare le capriole, le Nuove Indicazioni Nazionali contro l'analfabetismo motorio: Molti alunni hanno perso i fondamenti di base, benessere fisico fondamentale; Nuove Indicazioni Nazionali, Valditara: 'Vogliamo una scuola più seria'. Che ruolo avranno i docenti? 'Sarà molto importante la formazione in servizio'; Indicazioni Nazionali di storia, Valditara: “Alla primaria dalla seconda guerra mondiale alle fine del secolo”. Ma nel testo del documento non c’è nessun accenno.

