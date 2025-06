Hojlund in uscita dal Manchester United! Un altro per Amorim

Rasmus Hojlund, giovane talento del Manchester United, potrebbe presto sbarcare all’Inter, alimentando le speranze dei tifosi nerazzurri. La trattativa, confermata da Sky Sport Deutschland, si inserisce in un mercato in fermento, dove Joaquin Correa e Marko Arnautovic sono già stati destinati ad altre avventure. La squadra di Amorim si prepara a rinforzarsi ulteriormente, puntando su un profilo che potrebbe fare la differenza: il futuro è tutto da scrivere.

Rasmus Hojlund è uno degli oggetti del desiderio della dirigenza dell’Inter. L’attaccante è in uscita dal Manchester United e lo conferma una trattativa in corso secondo Sky Sport Deutschland. MOVIMENTI – Joaquin Correa e Marko Arnautovic rappresentano già il passato in casa Inter. Uno è finito al Botafogo in Brasile e parteciperà al Mondiale per Club, l’altro attende la fine del contratto coi nerazzurri alla fine di questo mese. Il problema del reparto offensivo cresce per il torneo a causa della situazione complicata di Mehdi Taremi, bloccato in Iran. L’attacco dell’Inter in questo momento ha bisogno di nomi dal mercato, ma ne avrà bisogno anche per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Hojlund in uscita dal Manchester United! Un altro per Amorim

In questa notizia si parla di: hojlund - uscita - manchester - united

Tottenham Manchester United 1-0 LIVE: errore di Vicario in uscita, Van de Veen salva su Hojlund sulla linea! - Allo Stadio San Mames di Bilbao, si disputa la finale di Europa League 2024/25 tra Tottenham e Manchester United.

#Hojlund ha detto sì all’#Inter: il club nerazzurro dialoga col #ManchesterUnited per riportarlo in #Italia. La situazione. Vai su X

L'Inter accelera per l'attaccante danese in forza al Manchester United. È lui il primo rinforzo per l'attacco di Chivu https://www.fcinter1908.it/calciomercato/mercato-inter/scatto-inter-hojlund-formula-giusta/ Vai su Facebook

Svolta Hojlund: “Rasmus ha detto sì e ha già dato questa comunicazione importante all’Inter”; Manchester United, Hojlund spinto sempre più fuori da Old Trafford: i Red Devils puntano Ekitiké; Hojlund al Napoli, non è fantamercato. L'idea proposta dal Manchester United.

Svolta Hojlund: “Rasmus ha detto sì e ha già dato questa comunicazione importante all’Inter” - L'Inter preme forte per Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United dopo due anni non esaltanti in Inghilterra Marco Macca Redattore 15 giugno 2025 (modifica il 15 giugno 2025 | 08:46) L'Inter pre ... Come scrive informazione.it