Hojlund il pressing dell’Inter dopo il Mondiale per Club | lui ha già detto sì! – CdS

L’Inter non perde di vista Rasmus Hojlund, il giovane talento danese del Manchester United, che potrebbe diventare la nuova freccia nell’arco offensivo nerazzurro. Dopo il Mondiale per Club, il pressing si intensifica, con la dirigenza pronta a blindare questa pista calda. La ricerca di una terza punta affidabile si fa sempre più concreta: il futuro di Hojlund potrebbe essere scritto nel prossimo capitolo della stagione interista.

L'Inter non molla la pista che porta a Hojlund. Il giovane centravanti danese del Manchester United è uno dei nomi caldi per completare il reparto offensivo nerazzurro in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, alle spalle della collaudata coppia Lautaro-Thuram, la dirigenza sta cercando una terza punta affidabile e pronta all'uso. PER L'ATTACCO – Il futuro di Rasmus Hojlund è legato a doppio filo alle mosse di mercato del club inglese, che ha appena chiuso l'acquisto di Matheus Cunha per oltre 70 milioni di euro. L'arrivo del brasiliano rischia di ridurre ulteriormente lo spazio per Hojlund, già ai margini nell'ultima stagione sotto la guida di Amorim.

