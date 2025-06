Ho sentito Mourinho | le prime parole di Chivu da allenatore dell’Inter Poi svela un retroscena su Inzaghi

Sabato sera, alle 23:15, l’attesa per le prime parole di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter si è finalmente concretizzata, regalando ai tifosi emozioni e anticipazioni. Tra i temi affrontati, anche un retroscena su Inzaghi e una telefonata con Mourinho, che svela legami e aspettative per il futuro nerazzurro. In un clima di entusiasmo, Chivu ha condiviso prime sensazioni e progetti, lasciando intuire che questa avventura sia solo all’inizio.

“Ho sentito Mourinho al telefono, abbiamo parlato”. C’era attesa per le prima parole di Cristian Chivu da allenatore dell’Inter, arrivate nella serata di sabato alle 23:15. Il neo tecnico nerazzurro ha parlato a pochi giorni dall’esordio dell’Inter al Mondiale per Club contro il Monterrey ( il calendario dei nerazzurri ). Diversi gli argomenti toccati, anche se più che sulla prossima partita, il focus è stato su prime sensazioni, retroscena e obiettivi dei nerazzurri dopo l’addio di Simone Inzaghi. E proprio dell’ormai ex allenatore piacentino ha parlato Chivu, spiegando: “Ho sempre avuto un buon rapporto con lui, lo avevo chiamato per fargli un ‘in bocca al lupo’ quando ho saputo che non avrebbe continuato con l’Inter, poi non ci siamo più sentiti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho sentito Mourinho”: le prime parole di Chivu da allenatore dell’Inter. Poi svela un retroscena su Inzaghi

