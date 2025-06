Ho deciso di lasciare casa e vivere in camper Ho 71 anni e la mia vita è un paradiso | ecco come mi mantengo e dove passerò gli ultimi anni | la storia di Maria Berry

A 71 anni, Marian Berry ha scelto di reinventare la sua vita, lasciando il comfort di casa per vivere in camper tra i suggestivi parchi dell'Oregon e del Nevada. La sua storia, raccontata dal Business Insider, è un esempio di come molti pensionati trovino libertà e serenità abbracciando uno stile di vita nomade, mantenendosi con la Social Security. Ma come riesce Marian a vivere così? Scopriamolo insieme.

Si chiama Marian Berry e la sua storia la racconta il Business Insider. Marian è una “work camper” a tempo pieno. Cosa vuol dire? Vive in camper nei parchi di Oregon e Nevada. Sono sempre più persone a fare una scelta simile a quella di Marian: pensionati (Berry lo è) che lasciano la casa e vivono in camper, mantenendosi la Social Security (la pensione). Nel caso di Marian, che ha 71 anni, si tratta di a 2.972 dollari (circa 2800 euro). Ma come ha deciso di lasciare la sua vita stanziale e diventare ‘nomade’? Infermiera, Barry ha passato la vita ad assistere gli altri. La prima consapevolezza di voler cambiare è arrivata con la morte di sua madre, nel 2014. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

