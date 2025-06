herzog al g7state dalla nostra parte contro arma nucleare

Il presidente Herzog si rivolge ai leader del G7, invitandoli a unirsi nella lotta contro le armi nucleari e a collaborare per garantire stabilità e pace nella regione. Con parole ferme e chiare, Herzog sottolinea l’importanza di un impegno condiviso per contrastare l’acquisizione nucleare dell’Iran e promuovere il dialogo tra le nazioni. È il momento di agire insieme, perché solo uniti possiamo costruire un futuro di sicurezza e coesistenza.

"Mi rivolgo ai leader del G7 che si riuniranno domani in Canada: dovrebbero essere tutti con noi, perché se volete eliminare le testate nucleari, è meglio che lavoriate insieme, con noi, che vi assicuriate che l'Iran non raggiunga la sua capacità (in termini di risorse per l'atomica), che la nostra regione possa passare alla pace e al dialogo, alla coesistenza e al riavvicinamento". Lo ha detto il presidente israeliano Herzog.