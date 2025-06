Henry winkler torna in scena con un ruolo straordinario 28 anni dopo jump the shark

Dopo 28 anni dall'iconico Jump the Shark, Henry Winkler torna a sorprendere il pubblico con una performance straordinaria in Arrested Development. Celebre per il Fonz di Happy Days, l’attore dimostra ancora una volta la sua versatilità comica interpretando l’ingenuo e imprevedibile avvocato Barry Zuckerkorn. Questa svolta nella sua carriera conferma come anche i ruoli secondari possano lasciare un’impronta indelebile, sottolineando il suo talento senza tempo.

Henry Winkler, celebre per il ruolo del Fonz nella serie televisiva Happy Days, ha trovato in Arrested Development un'opportunitĂ di rinnovamento professionale e di grande successo. La sua interpretazione del personaggio Barry Zuckerkorn, l'avvocato della famiglia Bluth, ha rappresentato una svolta significativa nella carriera dell'attore, consolidando la sua versatilitĂ comica e dimostrando come anche ruoli secondari possano lasciare un segno duraturo nel panorama televisivo.

