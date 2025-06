Helena Prestes e Javier Martinez spunta un video | sono più affiatati che mai

Helena Prestes e Javier Martinez tornano a sorprendere i loro fan con un video che smentisce ogni voce di crisi. La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, si mostra più affiatata che mai, tra sorrisi e complicità condivisi sui social. Un segnale forte che il loro amore resiste alle tempeste dei gossip, regalando speranza e gioia ai seguaci. La loro storia continua a sorprenderti, e questa volta, nulla potrà dividerli.

Crisi? Quale crisi? Helena Prestes e Javier Martinez sono tornati a farsi vedere insieme. La modella brasiliana e il pallavolista argentino (coppia nata sotto i riflettori dell’ultimo Grande Fratello) hanno condiviso sui social un video pieno di sorrisi e complicità , mettendo a tacere una volta per tutte i recenti gossip su una loro presunta rottura. I due appaiono affiatati come non mai, per la gioia di tutti i fan che tifano per il loro amore. Helena e Javier insieme in treno: il video social che smentisce tutto. Nessuna ombra di crisi, anzi. Helena Prestes ha pubblicato sul suo profilo TikTok una clip insieme a Javier Martinez in cui li vediamo annoiarsi in treno e trasformare quel momento in un siparietto tutto da ridere. 🔗 Leggi su Dilei.it