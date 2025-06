Helena Prestes e Javier Martinez di nuovo insieme sui social | il video che allontana le voci di crisi

Dopo settimane di silenzio e rumors di crisi, Helena Prestes e Javier Martinez tornano a condividere momenti felici sui social, lasciando alle spalle le voci di tensione. Il loro recente video su TikTok è un chiaro segnale di serenità e complicità , dimostrando che l’amore tra i due resiste alle tempeste mediatiche. La coppia si riappropria della scena pubblica, confermando che il loro legame è più forte che mai. Continua a leggere.

