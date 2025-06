Helen Hunt | L' Oscar non mi ha cambiato la vita L' intelligenza artificiale? Non potrà mai sostituire Jack Nicholson

Helen Hunt, ospite al Taormina Film Festival, svela che l’Oscar non ha rivoluzionato la sua vita e che l’intelligenza artificiale non potrà mai sostituire Jack Nicholson. Tra riflessioni sul tempo che passa e desideri di rivivere momenti speciali, l’attrice si apre con sincerità, ricordando che, nonostante tutto, l’essenziale è vivere pienamente il presente e continuare a emozionarsi, perché ogni esperienza lascia comunque un segno indelebile.

L'attrice, ospite del Taormina Film Festival, si racconta: «Invecchiare? «Non posso farci niente. Il tempo passa e io sono qui». E sulla statuetta per Qualcosa è cambiato: «Vorrei poterlo rifare, essere più grande e godermelo».

