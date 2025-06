Harry e Meghan ancora problemi | nessuno vuole lavorare con loro

Un nuovo capitolo si apre nel mondo di Harry e Meghan, dove il loro rapporto con il team di pubbliche relazioni sembra attraversare una crisi profonda. I recenti forfait di quattro membri chiave sembrano confermare le difficoltà di collaborare con la coppia, notoriamente impegnativa e poco incline al dialogo. La domanda che sorge spontanea è: quale sarà il futuro della loro comunicazione pubblica? In un panorama così turbolento, tutto potrebbe cambiare in un battito di ciglia.

Lavorare per Harry e Meghan non dev’essere affatto semplice. Già in passato diverse fonti vicine all’ex coppia reale avevano parlato di ritmi particolarmente alti per i dipendenti e poco dialogo. Indiscrezioni che sembrano confermate dagli ultimi forfait di ben quattri membri del loro team comunicativo. Harry e Meghan, nessuno vuole lavorare con loro. Una vera e propria rivoluzione nel team di pubbliche relazioni di Harry e Meghan Markle: in seguito alle dimissioni di diversi dipendenti, l’ex coppia reale si è vista costretta ad assumere una nuova agenzia di comunicazione per le proprie attività imprenditoriali e filantropiche, ovvero la Method Communications, con sede negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Harry e Meghan, ancora problemi: nessuno vuole lavorare con loro

