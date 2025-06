Hamilton sulle prestazioni della Ferrari in Canada | È come una persona che non sa ballare

Hamilton, sempre diretto e senza fronzoli, ha descritto le prestazioni della Ferrari in Canada come un esempio concreto di sfida. Con un tocco di umorismo, ha ammesso: "Come una persona che non sa ballare." La sua analisi tagliente ci invita a riflettere sulle reali possibilità del team e sul percorso da intraprendere. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa analisi schietta e senza filtri.

Il pilota inglese ha usato un esempio molto chiaro per spiegare quali sensazioni gli ha dato la monoposto dopo le qualifiche. "Non possiamo essere competitivi. È una cosa che dobbiamo accettare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: hamilton - prestazioni - ferrari - canada

Hamilton sconsolato: “Buon 5° posto ma senza aggiornamenti della vettura le prestazioni sono sempre quelle…” - nonostante il risultato del quinto posto in qualifica, Lewis Hamilton si presenta sul circuito di Montreal con il volto segnato dalla delusione.

In Canada, Lewis Hamilton non ci sta: “Scrivono sciocchezze, io resto in Ferrari. Vasseur? È l’uomo giusto, lo difenderò sempre”. ? Vai su Facebook

