Hamilton frustrato dalla Ferrari dopo il GP Canada lo sfogo in TV | Ci sono cose che vorrei dire ma non posso

Hamilton, visibilmente frustrato dopo il GP Canada, si lascia andare a uno sfogo televisivo che rivela tensioni latenti e desideri di cambiamento. La sua voce, carica di delusione e determinazione, manda un messaggio chiaro a Maranello: è tempo di una svolta tecnica e organizzativa per ritornare ai vertici. Dietro la delusione di Montreal, si apre un capitolo decisivo per il futuro della Ferrari in Formula 1. Continua a leggere

Il pilota britannico lancia un messaggio chiaro alla scuderia di Maranello: serve una svolta tecnica e organizzativa. Dietro la delusione per il sesto posto nella gara della Formula 1 a Montreal, emergono tensioni interne e l'ombra di un cambiamento profondo in vista del 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: hamilton - frustrato - ferrari - canada

La schiettezza di Lewis Hamilton sulle prestazioni della Ferrari dopo le qualifiche nel Gran Premio in Canada dice tutto: "Non possiamo essere competitivi. E questa è una cosa che dobbiamo accettare". Il pilota inglese scatterà dalla quinta casella in griglia (d Vai su Facebook

C'era aria di bel risultato, e invece la Ferrari esce delusa dalle qualifiche del Gran Premio del Canada Ecco le dichiarazioni di Fred Vasseur dopo il quinto tempo di Hamilton e l'ottavo di Leclerc #F1 #CanadianGP Vai su X

Hamilton frustrato dalla Ferrari dopo il GP Canada, lo sfogo in TV: Ci sono cose che vorrei dire ma non posso; Frustrazione per Hamilton mentre l'incubo del GP di Spagna colpisce di nuovo in Canada; Gp Canada, Ferrari da rimonta ma Hamilton è rassegnato: Non c'è sintonia. Leclerc è nervoso, sbaglia e impreca.

Hamilton frustrato dalla Ferrari dopo il GP Canada, lo sfogo in TV: “Ci sono cose che vorrei dire ma non posso” - Il pilota britannico lancia un messaggio chiaro alla scuderia di Maranello: serve una svolta tecnica e organizzativa ... fanpage.it scrive