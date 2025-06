Hachim Mastour firma con la Virtus Verona | nuovo inizio in Serie C

Hachim Mastour, talento cresciuto tra le speranze di molti e le luci dei grandi palcoscenici internazionali, torna a calcare il campo con entusiasmo. Dopo sei mesi da svincolato, il trequartista reggiano firma con la Virtus Verona, segnando l'inizio di un nuovo capitolo in Serie C. Un'occasione per riscoprire le sue doti e rilanciarsi nel mondo del calcio professionistico. Indimenticabili gli albori della carriera: le sue...

Dopo sei mesi da svincolato Hachim Mastour è pronto a ritornare in pista: il trequartista reggiano classe 1998 firmerĂ nelle prossime ore un contratto con la Virtus Verona, in Serie C. Proprio oggi compie 27 anni: dal 1° luglio sarĂ un calciatore dei rossoblĂą (contratto di un anno con opzione di prolungamento). SarĂ la volta di un nuovo tentativo di rilancio per il talento della nostra cittĂ . Indimenticabili gli albori della carriera: le sue giocate nelle giovanili della Reggiana (prima Reggio Calcio) portarono su di sĂ© gli occhi del Milan che lo mise sotto contratto nell’ottobre del 2012, a 14 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hachim Mastour firma con la Virtus Verona: nuovo inizio in Serie C

L'ex giocatore del Milan Hachim Mastour, dopo aver girato il mondo, torna in Italia: riparte dalla Virtus Verona, per provare a rilanciare ancora una volta la sua carriera. Domani, 15 giugno 2025, Hachim Mastour compirĂ 27 anni.

